Москва, , 17:31 — REGNUM По состоянию на 22 декабря в Москве вакцинировано 25 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19 Mos.ru

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"Мы развернули широкую сеть вакцинации. С понедельника в систему вакцинации внесены такие отрасли? как промышленность, энергетика, транспорт. В настоящее время на вакцинацию записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привилось. Все идет стабильно: ни очередей, ни проблем с этим нет», — сказал Собянин.

По его словам, в столице на данный момент работают 70 прививочных пунктов. Столько же находятся в резерве.

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