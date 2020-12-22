Воронеж, , 17:17 — REGNUM Мнения жителей Воронежа о том, стоит ли устанавливать арт-объект «Алёнка» на территории города, разделились. Опрос был запущен администрацией Воронежа 22 декабря в 13:00, принять участие в нём успели уже более 3,8 тыс. человек.

Предложение мэрии Воронежа проголосовать за возможность появления памятника «Алёнке», демонтированного в соседнем Нововоронеже после критики горожан, жители областного центра восприняли с энтузиазмом. В опросе на странице администрации города в соцсети «Вконтакте» ещё до конца рабочего дня проголосовали более 3,8 тыс. человек, и число участников голосования растёт.

Неожиданно разделились и голоса участников опроса. Вопреки предположению властей, что «Алёнке» вряд ли будут рады в Воронеже, с удовольствием увидели бы «Алёнку» в любом месте города 38,2% проголосовавших, а на частной, но общедоступной территории — ещё 12,1%. Против установки арт-объекта выступили 49,7% проголосовавших. Отметим, что голосование будет проходить в течение месяца.

Памятник «Алёнке» как якобы основательнице села Новая Алёновка был установлен в Нововоронеже 18 декабря, а уже 21 декабря его демонтировали после резкой критики со стороны горожан: «подарок» инициаторов установки памятника назвали «жутким» и «страшным». Впрочем, по данным властей Нововоронежа, желающих выкупить арт-объект, ставший известным на всю Россию, теперь очень много — поступило уже около 50 заявок из разных российских городов.

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