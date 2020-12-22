Москва, , 17:16 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся сложной. Об этом 22 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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"Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной, напряжённой. Я докладывал вам, что на период неделю тому назад было снижение заболеваемости на 12%, но последняя неделя показала рост в 5%», — сказал Собянин.

В то же время в Москве постоянно растет число госпитализированных пациентов с COVID-19, отметил мэр города.

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