Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге 336 работников системы образования получили первую часть вакцины «Спутник V» от COVID-19. Сегодня вакцину должны получить еще 279 педагогов. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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Как отметили в ведомстве, через 21 день всем привившимся нужно будет сделать еще одну инъекцию. У тех, кто получил прививку в первый день вакцинации, 18 декабря (120 учителей), срок второй инъекции придется на конец каникул — 8 января. После этого защита от коронавируса в организме будет сформирована как минимум на полгода.

«На 22 декабря в медицинских учреждениях 14 районов работают 26 пунктов вакцинации. До конца года их будет больше 70. Каждый в сутки может принимать 40−50 человек», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, первыми в Петербурге прививаются работники системы образования, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых. Это учителя 5−11-х классов, педагоги профессиональных образовательных учреждений и руководители образовательных организаций города.

Во второй волне привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей. Вакцинация полностью добровольная.

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