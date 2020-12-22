Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ обратилась с иском в суд для признания права собственности на Среднеуральский женский монастырь. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

В монастыре уже более полугода засел экс-схимонах Сергий (Романов). По данным РПЦ, религиозный объект размещён на земле, предоставленной епархии в безвозмездное пользование. Однако оформить право собственности на здание храма в административном порядке в епархии не могут: отсутствует разрешительная документация.

Истец просит предоставить специалистам доступ в храм, чтобы провести все необходимые экспертизы. Судом назначена строительно-техническая экспертиза. Находящимся на территории храма гражданам запрещается препятствовать доступу на территорию храма и деятельности экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители епархии прибыли в монастырь, чтобы провести экспертизу.

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