Москва, 22 декабря 2020, 16:59 — REGNUM Власти Москва пока не рассматривают возможности введения дополнительных ограничений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В то же время глава города отметил, что в Москве не будут и смягчены уже действующие ограничения.
«Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны», — заявил Собянин.
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