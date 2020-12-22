Тирана, , 18:31 — REGNUM В понедельник, 21 декабря, Албания и Северная Македония приостановили рейсы в Великобританию из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство, тем не менее, рейсы из Лондона продолжают пребывать в аэропорт Тираны «Ринас».

Новый штамм коронавируса, как сообщало ранее ИА REGNUM, был выявлен в Великобритании в сентябре этого года. Нет никаких свидетельств того, что новый штамм опаснее прежде выявленного по симптоматике, однако скорость его распространения на 70% выше.

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