Лондон, , 16:55 — REGNUM Великобритания с 1 января 2021 года будет включена в список стран, поездки в которые запрещены гражданам ЕС из-за коронавируса, сообщает 22 декабря ТАСС со ссылкой на официальное заявление Еврокомиссии.

Такое решение принято на фоне окончания «переходного периода», действовавшего в процессе выхода Британии из Евросоюза.

«До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства-члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединённого Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространена рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок», — уточняется в заявлении Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран ЕС закрыл транспортное сообщение с Британией из-за выявления там нового штамма коронавируса.

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