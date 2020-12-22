Владимир, , 17:00 — REGNUM Бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета приедет для работы в ковид-госпиталях Владимирской области. Помощь в борьбе с коронавирусом окажут 16 врачей и 10 медицинских сестёр-анестезисток, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе администрации региона.

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Медиков ожидают 23 декабря. В числе специалистов Башкирского государственного медицинского университета 10 врачей-терапевтов, четыре инфекциониста и два анестезиолога-реаниматолога, а также 10 медицинских сестёр-анестезисток. Коллеги будут работать во владимирских инфекционных госпиталях до 11 января 2021 года.

Профессиональную помощь медикам Владимирской области в 2020 году уже оказывали медицинские специалисты из Москвы и Подмосковья — они приезжали на ковид-площадки в июне.