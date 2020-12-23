Москва, , 04:56 — REGNUM Похоже, что, пока в России стратегии развития пишутся в интересах бизнеса, проблемы рядовых граждан будут накапливаться все более тяжелым комом. Отчего это так и что с этим можно было бы поделать, на примере проблемы безработицы рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Иностранные рабочие уже могут претендовать в России на зарплаты, превышающие средние по стране. Эту новость сложно увязать с прогрессирующей безработицей, которая в России может быть и меньше, чем во многих развитых странах, но все равно составляет до 4,8 миллиона человек только из числа зарегистрированных в качестве безработных официально. Тем не менее возможности изменить ситуацию к лучшему можно представить даже исходя из опыта последнего года по организации антиэпидемических мероприятий.

Действительно, можно было бы повернуть соответствующие государственные службы лицом к тому, кто ищет работу, организовав активный поиск находящихся в тяжелой ситуации и творчески, а не рутинно организуя предложение занятости. Какие неожиданные, но эффективные приемы здесь можно было бы применить, используя те же возможности цифровизации? Читайте статью Евгения Цоца «На фоне всплеска безработицы в России упрощают въезд мигрантов».