Варшава, , 16:52 — REGNUM Сотрудники института Super Express провели исследование общественного мнения в Польше по поводу вакцинации от COVID-19 в стране: должна ли она быть общеобязательной или добровольной. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Согласно результатам опроса, 19% респондентов заявили, что вакцинация должна быть обязательной, в то время как 67% опрошенных выступили за добровольный характер данной процедуры. Остальные не смогли дать однозначный ответ.

В опросе приняли участие 1067 взрослых жителей Польши. Исследование было проведено 12 декабря.

Прошлые исследования свидетельствовали о том, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться от COVID-19, если бы вакцина была доступна уже сейчас. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения.