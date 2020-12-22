Калуга, , 16:52 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 171 человека за последние сутки, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 21 декабря, в регионе было зарегистрировано 170 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 517 человек, 1140 человек находятся на лечении, 18 тыс. 227 человек выздоровели, 150 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (226), в Обнинске (115), в Кировском районе (90) и в Козельском районе (87).

В больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 10 человек, на неинвазивной ИВЛ — 36. В медицинских организациях области развернуто 2388 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 27,6%, или 658 коек.

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