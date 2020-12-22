Владимир, , 16:47 — REGNUM Во Владимирской области 22 декабря подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Это на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. В инфекционных стационарах занято 92% коек, скончались пять пациентов.

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В медицинских организациях Владимирской области заняты 1726 инфекционных коек и 1869 развёрнутых. Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 950 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 тыс. 240 человек, в том числе 175 выписаны за минувшие стуки.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё пять пациентов. В целом с начала пандемии зарегистрировано 419 летальных исходов.