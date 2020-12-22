Варшава, , 16:40 — REGNUM Представители исследовательского центра BIG InfoMonitor проанализировали данные, полученные в ходе опроса жителей Польши по поводу планируемых затрат на празднование Рождества в этом году, и пришли к выводу, что на этот раз средние траты будут меньше на 10% по сравнению с затратами на празднование Рождества в прошлом году. Об этом передает Forsal.

Так, среднестатистический житель Польши планирует потратить на празднование Рождества в этом году 1 286 злотых (около 350 долларов США). Это на 142 злотых (40 долларов США) меньше, чем было в 2019 году. Год назад по этому поводу жители Польши были готовы отдать 1 428 злотых (около 390 долларов США).

Исследователи выяснили, что львиная доля в затратах придется на покупку подарков — в этом году на них жители Польши в среднем отдадут по 489 злотых (132 доллара США), что на 64 злотых (17 долларов США) меньше, чем было в 2019 году.

В исследовании, проведенном с 11 по 15 декабря 2020 года, приняли участие 1106 жителей Польши в возрасте старше 18 лет.