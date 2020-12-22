Варшава, , 16:36 — REGNUM 22 декабря районный суд польской Торуни приговорил 48-летнего местного мужчину к 6 месяцам ограничения свободы в виде общественных работ, а также запретом на употребление спиртных напитков на этот срок. Причиной стало оскорбление президента республики Анджея Дуды. Об этом передает Polskie Radio 24.

Осужденный 19 июля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написал «5 лет позора» на плакатах с изображением президента Анджея Дуды, а также зачеркнул лицо главы государства и нарисовал на лбу мужские гениталии.

Журналисты отмечают, что за такой вид преступлений в Польше полагается наказание вплоть до 3 лет лишения свободы, однако приговор в виде ограничения свободы, общественных работах и запрете употреблять алкогольные напитки в течение 6 месяцев, был довольно мягким.

Судья Петр Генсиковский, вынесший приговор, пояснил это тем фактом, что обвиняемый признал свою вину и сотрудничал со следствием.