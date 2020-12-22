Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Петербурге традиционный праздничный концерт для ветеранов в большом концертном зале «Октябрьский» в День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады из-за пандемии может пройти без зрителей, с трансляцией по ТВ и интернету. Об этом было заявлено 22 декабря на заседании правительства Северной столицы.

Большой концертный зал «Октябрьский» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если эпидемическая обстановка не позволит провести его с участием зрителей, увидеть выступление любимых артистов можно будет благодаря трансляции на телеканале «Санкт-Петербург», — отметили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов поручил провести празднование 78-й годовщины прорыва блокады (18 января) и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) с соблюдением всех мер эпидемической безопасности

«Здоровье и безопасность наших ветеранов в приоритете <…> Торжественно-траурные церемонии на Пискаревском кладбище и других мемориалах состоятся. Прошу всех, кто будет участвовать в организации этих мероприятий, уделить соблюдению санитарных требований самое серьезное внимание», — заявил губернатор.

Согласно традиции, 27 января будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в ознаменование 77-й годовщины снятия блокады, будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

Однако часть мероприятий пройдет в сокращенном формате, в онлайн-режиме или будет перенесена на более поздние сроки. В частности, традиционный съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда предварительно перенесен на май 2021 года.

Церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда состоятся с проведением дезинфекции, соблюдением дистанции, сокращением состава делегаций, использованием средств индивидуальной защиты и разведением потоков по маршрутам движения.

Губернатор Александр Беглов поручил чиновникам обеспечить видеоконференцсвязь для ветеранов и блокадников, чтобы с ее помощью они могли следить за памятными и праздничными событиями.

По данным Смольного, в Санкт-Петербурге в настоящее время проживает 91 200 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, в том числе 461 инвалид войны, 4890 участников войны, из которых 3145 человек награждены медалью «За оборону Ленинграда», 66 555 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 12 131 труженик тыла, 7169 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.