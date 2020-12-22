Оренбург, , 16:35 — REGNUM В Оренбурге бывший главный врач областного противотуберкулёзного диспансера отдаст государству деньги, полученные в виде взяток. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С него через суд взыскано более 1,2 млн рублей. Иск подала прокуратура. Центральный райсуд его удовлетворил. Прравда, судебный акт пока не вступил в силу.

Ранее главврач был осуждён за неоднократное получение взяток от представителей разных фирм, которые специализируются на поставках медицинских изделий, лекарственных средств и оборудования. Это происходило в 2017 и 2018 годах.