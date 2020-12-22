Киев, , 16:40 — REGNUM Представители министерства здравоохранения Украины совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ разработали план вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

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Вакцинация будет проходить в четыре этапа. С января по апрель 2021 года будут вакцинированы люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19.

С апреля по июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги. С июня по сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Заключительный этап вакцинации пройдёт с сентября 2021 г. по март 2022 г. Вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

План вакцинации пообещали обновлять каждые две недели в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина может начать вакцинацию жителей ДНР и ЛНР, но только, если они приедут на подконтрольную Киеву территорию.

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