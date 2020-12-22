Берлин, , 16:34 — REGNUM В Германии социологический центр YouGov провел исследование общественного мнения на предмет страха заразиться коронавирусной инфекцией. Результаты опубликовало 22 декабря издание Die Welt.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Так, впервые с конца марта текущего года количество тех, кто опасается заражения, сравнялось с количеством тех, кто не боится заражения. Ранее, в течение последних полугода, количество опасающихся COVID-19 было стабильно ниже, чем тех, у кого пандемия не вызывает опасений.

48% респондентов заявили, что опасаются заразиться коронавирусом, столько же не имеют таких опасений. 4% не смогли дать четкий и однозначный ответ.

Согласно предыдущим исследованием, в ноябре в стране процент тех, кто не опасается заражения, был на 3% выше (51%). Процент опасающихся был ниже на 4% и составлял 44%.

Кроме того, по сравнению с данным за ноябрь в настоящее время в Германии увеличилось количество людей, которые говорят, что эпидемическая ситуация в стране ухудшается — с 59% до 73%.

Исследование было проведено 14−15 декабря текущего года. В нем приняли участие 2051 взрослый житель Германии.