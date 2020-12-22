Грозный, , 16:31 — REGNUM Медучреждения Чечни готовы к старту прививочной кампании против коронавирусной инфекции. В республике создано 14 центров проведения вакцинации. Они открыты при пяти поликлиниках города Грозного, в городе Аргуне и в восьми районных больницах, сообщили 22 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Первыми, как и в других субъектах РФ, будут привиты граждане из групп риска, в том числе медработники, педагоги, работники социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. Они могут записаться на вакцинацию против COVID-19, позвонив по номерам телефонов в каждом центре, указанным в сообщении минздрава на официальной странице в Instagram.

Отмечается, что все прививочные кабинеты будут работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Напомним, на днях в Чечню поступила вторая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Её планируется привить 200 человек из групп риска. Ранее, одним из первых в России, прививку сделал себе министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.