Москва, , 16:46 — REGNUM Торговый Центр «Охотный ряд» в Москве повторно нарушил меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр мэрии Москвы.

ТЦ «Охотный ряд» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского, данный ТЦ не смог обеспечить соблюдения мер социального дистанцирование, а также перчаточно-масочного режима.

«Администрация ТЦ «Охотный ряд» приглашена в Инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ». Выявленные факты могут учитываться при назначении наказания», — заявил Поповский.

При этом инспектор подчеркнул, что за подобные нарушения предусмотрены санкции в виде штрафа до 300 тысяч рублей, а в случае если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека — до 1 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице по состоянию на 22 декабря подтверждено 7237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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