Москва, , 16:21 — REGNUM Представители «Роскосмоса» направят запрос в министерство торговли США относительно санкций, введённых против ряда предприятий российского ведомства. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Что касается министерства торговли США, которое является зачинщиком всех этих санкционных режимов, мы подготовим в их адрес тоже запрос, с какой стати вдруг такие решения объявляются. Короче говоря, мы попытаемся прояснить эту ситуацию», — сказал Рогозин.

Он также пообещал принять меры для того, чтобы обезопасить предприятия, в случае, если прояснить ситуацию не удастся.

Рогозин также рассказал, что аналогичное письмо направлено директору NASA Джеймсу Брайденстайну: в нём глава «Роскосмоса» попросил своего американского коллегу разобраться в сложившейся ситуации.