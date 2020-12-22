Москва, , 16:20 — REGNUM Случаев массового заражения коронавирусом не зафиксировано ни в одном из российских вузов. Об этом заявил 22 декабря заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

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«Ни в одном вузе случаев массового заражения не было», — сказал он в ходе круглого стола «О реализации мер поддержки студентов, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения коронавирусной инфекции».

Афанасьев отметил, что практически полностью избежать рисков массового заражения позволили меры профилактики, принятые в вузах в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Замглавы Минобрнауки также сообщил, что на сегодняшний день около 61% российских студентов переведены на дистанционную форму обучения.