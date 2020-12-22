Брянск, , 16:26 — REGNUM Четырёхэтажное здание спа-комплекса снесут по решению суда на улице Прохладной в Брянске. Строение площадью более тысячи квадратных метров, признано самостроем, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе городской администрации.

Инспекторы управления муниципального контроля Брянской городской администрации ещё в 2017 году выявили нарушения в использовании земельного участка на улице Прохладной около дома 2Ж. Он относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. На участке площадью 580 кв. м, который находился в пользовании предпринимательницы, было построено здание в 1040 кв. м.

«Земельный участок имел разрешённый вид использования — «отдельно стоящие жилые дома на одну семью от одного до трёх этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками». Но вместо «жилого дома на одну семью», как позже было установлено экспертизой, на участке выросло четырёхэтажное общественное здание, точнее спа-комплекс с банями, бассейнами и т. д. При этом здание возводилось без проектной документации, без разрешения на строительство, соответственно, отсутствовало и разрешение на ввод в эксплуатацию», — заявили в мэрии.

Предпринимательница подарила здание знакомому. В июле 2020 года Фокинский районный суд Брянска признал постройку самовольной и обязал бывшего и нового владельцев снести спа-комплекс. 15 декабря Брянский областной суд поддержал решение районного суда и утвердил снос самостроя.