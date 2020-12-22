Нальчик, , 16:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в последние недели ежедневно выявляют не меньше сотни новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки опасная инфекция была подтверждена у 102 жителей региона, сообщили 22 декабря в федеральном оперативном штабе.

Всего в республике за всё время пандемии выявлено уже почти 15 тыс. носителей коронавируса — 14 903 человека. Из них смогли справиться с болезнью 12 835 пациентов.

За прошедший день в Кабардино-Балкарии увеличилось до 251 число случаев летального исхода. Скончался от осложнений 67-летний житель региона.

В настоящее время в госпиталях проходит лечение 1461 пациент. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 89 человек.

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