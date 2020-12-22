Обнинск, Калужская область, , 16:24 — REGNUM В Обнинске Калужской области начальник управления общего образования Татьяна Волнистова 22 декабря на рабочем совещании у главы администрации города прокомментировала ситуацию в средней школе № 3, связанную с ухудшением самочувствия детей после завтрака в школьной столовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

По её словам, 17 декабря 2020 года в городское управление общего образования поступил сигнал от директора средней общеобразовательной школы № 3 о том, что у некоторых учащихся начальной школы началась рвота.

«На сегодняшний день причина не установлена. Нами приняты все соответствующие меры. По распоряжению главного санитарного врача по городу Обнинску пищеблок закрыт, и сегодня школа работала по сокращенному рабочему времени, поскольку пищеблок не работал. Комиссия, направленная главным санитарным врачом, провела полное обследование пищеблока и сотрудников. С пятницы по сегодняшний день дети, у которых были подобные проявления, находились под наблюдением. В субботу-воскресенье мы мониторили состояние детей, и сегодня все приступили к занятиям. Перед началом занятий врач осмотрел всех детей. Их состояние нормальное», — сказала Татьяна Волнистова.

Госсанэпиднадзор пока не разрешил открыть пищеблок, поскольку результаты анализов продукции еще не готовы. Однако стало известно, что сотрудники пищеблока не являются носителями кишечной инфекции. В школе ждут результатов расследования. Глава администрации города Татьяна Леонова отметила важность того, что дети здоровы, и состояние их не ухудшилось. Она поручила держать ситуацию под контролем и информировать жителей города.

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