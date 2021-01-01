Москва, , 07:10 — REGNUM Самая главная задача системы здравоохранения в 2021 году обеспечение пациентов доступными лекарствами. Так считают 45%% жителей России, приводит данные исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в топ-3 задач по улучшению системы здравоохранения вошли: укомплектование штатов медицинского персонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%).

Наименее приоритетными задачами граждане назвали повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг (по 7% респондентов).

Опрос по телефону проведен в ноябре-декабре 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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