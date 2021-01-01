Москва, , 02:08 — REGNUM С 1 января 2021 года в России начинают действовать новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

Школа в условиях пандемии Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте также: Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID-19 в школах ещё на год

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, срок действия утверждённых правил, направленных на охрану здоровья детей, и в частности предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, определён до 1 января 2027 года.

Так, расписание в школах должно составляться с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов, продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а перемены быть короче десяти минут. Если ребёнок находится в школе более четырёх часов, он должен быть обеспечен горячим питанием.

Кроме того, в образовательных организациях запрещается применение обогревателей с инфракрасным излучением.

Читайте ранее в этом сюжете: В России летом 2020 года открылось в семь раз меньше детских лагерей