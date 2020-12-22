Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 15:58 — REGNUM Положительным оказался тест на COVID-19 у президента Республики Сербской Милорада Додика, передаёт 22 декабря РТРС.

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Как отмечают врачи Университетского клинического центра Республики Сербской, Додик жалуется на боли в области живота и затруднённое дыхание. Пациент получает лечение и в целом его самочувствие стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Додика госпитализировали в Университетский клинический центр в ночь на 21 декабря. Ему был поставлен диагноз — двусторонняя пневмония.

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