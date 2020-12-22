Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Первую вакцину от коронавируса в Казахстане получат медицинские работники, учителя, студенты, полицейские, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом 22 декабря заявил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» планируется поставить в медицинские учреждения во всех регионах Казахстана. Стоимость вакцины пока не определена, отметил Асылбеков.

Российский препарат производится на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Предприятие планирует произвести 80 тыс. доз в феврале, 150 тыс. — в марте и по 600 тыс. доз — в последующие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, до 11 февраля в Казахстане планируют зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V». Первые образцы карагандинского производства уже отправлены в Россию для контроля качества.

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