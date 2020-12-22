Сараево, , 16:01 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика показал положительный результат. Об этом 22 декабря сообщает RTRS со ссылкой на университетский клинический центр БиГ.

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"Диагностировано двустороннее воспаление лёгких, третий тест на коронавирус оказался положительным», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что состояние здоровья Додика стабильное, у политика хорошее самочувствие и он находится в медучреждении, где получает необходимое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский актёр театра и кино Сергей Маковецкий выздоровел от COVID-19.