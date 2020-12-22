Москва, , 15:54 — REGNUM Российская система здравоохранения (врачи, медицинские работники и др.) в 2020 году сделала всё возможное для борьбы с коронавирусом, в этом уверены 48% жителей России, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению 22% опрошенных российские медицинские работники сделали даже больше, чем могли, Полагают, что не сделано практически ничего 23% респондентов.

Главными задачами по улучшению системы здравоохранения на 2021 год граждане назвали: обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), укомплектование штатов медперсонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе (34%).

Опрос по телефону проведен в ноябре-декабре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения России во время эпидемии коронавируса оказалась более эффективной, чем в других странах, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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