Тольятти, Самарская область, , 15:55 — REGNUM Физкультурно-спортивный комплекс «Батут» начал работу в Тольятти. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот объект стал самым ожидаемым спортивным объектом в городе. 21 декабря в нем уже прошли первые тренировки воспитанников спортивной школы №7 «Акробат». Строительство объекта было начато в прошлом году после обращения спортсменов к главе региона Дмитрию Азарову с просьбой о строительстве современного зала для тренировок. Комплекс был возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечается, что в ФСК «Батут» оборудован универсальный зал размером 44×24 метров, в котором располагаются батуты, акробатическая дорожка, а также комплект для двойного минитрампа. Весь инвентарь и спортоборудование имеет сертификат Федерации прыжков на батуте России, а также сертификат международной федерацией гимнастики FIG.

Сообщается, что сейчас в этой спортшколе тренируются 860 спортсменов.

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