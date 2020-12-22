Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении еще одного участника нападения на город Буденновск в Ставропольском крае, совершенном бандой под руководством Шамиля Басаева. На скамье подсудимых Южного окружного военного суда оказался житель Чечни Аслан Даудов.

В суде было доказано его участие в преступлении 25-летней давности. Вместе с другими членами банды Даудов совершил нападение в 1995 году на жителей и организации в городе Буденновске, захватывал заложников. Напомним, в результате нападения и захвата в заложники более полутора тысяч горожан, в том числе детей, женщин и стариков, находившихся на лечении в больнице, было убито 129 мирных жителей, ранения получили еще 317 человек.

С момента совершения этого преступления были обнаружены и осуждены на длительные сроки лишения свободы десятки боевиков, сам Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации.

Суд назначил Аслану Даудову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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