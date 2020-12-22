Брянск, , 15:55 — REGNUM Оборудование для использования жидкого кислорода смонтировали в Брянской областной больнице № 1. Две ёмкости способны заменить четыре тысячи традиционных баллонов, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в региональном оперативном штабе.

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Система подачи кислорода в палаты в больнице предусматривала использование баллонов, которых в период пандемии коронавируса за сутки расходуется около 300. Специалисты предложили перейти на поставки жидкого кислорода, чтобы исключить сбои в поставках газа. В октябре 2020 года брянские представители обратились с предложением о деловом сотрудничестве в немецкую транснациональную компанию по производству жидких медицинских и технических газов «Линда групп», которая открыла головной офис в Самаре. Больнице предоставили в аренду две ёмкости жидкого кислорода по 11 тонн, проектом также было предусмотрено устройство площадки и трубопровода, монтаж сложнейшего оборудования и его подключение к сети больницы. Оборудование доставили из Самары в Брянск 19 декабря, бригада монтажников немецкой компании за выходные смонтировала ёмкости.

«В больнице подсчитали, что каждая из них заменит две тысячи традиционных баллонов и запаса газа в них хватит на две недели. Немецкая фирма будет каждую неделю обеспечивать надежные поставки кислорода в Брянск. До конца года монтажникам предстоит смонтировать кислородопровод к распределительному пункту больницы, и после испытаний к Новому году лечебное учреждение перейдет на гарантированное обеспечение газом госпиталя для больных Covid-19», — уточнили в оперштабе.

Ещё одну ёмкость установят в инфекционном подразделении больницы в госпитале для ветеранов. Всё оборудование закуплено за счёт средств областного бюджета.