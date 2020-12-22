Мурманск, , 15:43 — REGNUM В Кандалакшском ране Мурманской области из-за роста распространения коронавируса развернут койки для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В настоящее время в Кандалакшской ЦРБ развернуто 20 ковидных коек, 11 из них — с кислородной поддержкой. Кроме того, отделение обеспечили одним аппаратом ИВЛ.

«Решение об открытии ковидных коек в здании ЦРБ было крайне необходимым и взвешенным. Главная цель — обеспечить оказание качественной медицинской помощи, приближенной к месту проживания», — заявил главврач ЦРБ Альфред Татаркулов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 278 заболевших COVID-19, из них 20 — в Кандалакшском районе.