Мурманск, 22 декабря 2020, 15:43 — REGNUM В Кандалакшском ране Мурманской области из-за роста распространения коронавируса развернут койки для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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В настоящее время в Кандалакшской ЦРБ развернуто 20 ковидных коек, 11 из них — с кислородной поддержкой. Кроме того, отделение обеспечили одним аппаратом ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 278 заболевших COVID-19, из них 20 — в Кандалакшском районе.