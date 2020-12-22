Сеул, , 15:44 — REGNUM Семь из десяти граждан Южной Кореи принимали участие в бойкоте японских товаров и услуг, начавшегося в 2019 году в знак протеста против решения Токио исключить Южную Корею из «белого» списка и ограничить экспорт высокотехнологичных материалов, необходимых в полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Trend Monitor.

Согласно результатам опроса, проведенного с 27 ноября по 2 декабря среди 1000 человек в возрасте 19−59 лет, 71,8% респондентов принимали участие в бойкоте.

Известно, что вовлеченность женщин оказалась на 9,2% выше, чем мужчин (67,2%). Чаще всего отказывались от японской продукции и услуг лица в возрасте 30−39 лет (75,6%), в возрасте 50−59 лет (74%), в возрасте 40−49 лет (70%) и в возрасте 20−29 лет (67,6%).

Бойкоту больше всего подверглись такие японские бренды, как Uniqlo (75,7%), Asahi (71,1%), Sapporo (56,6%), ABC Mart (49,4%), Muji (47,5%), Kirin (44,4%).

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что с момента начала бойкота прошёл один год граждане по-прежнему придерживаются его.

69,3% респондентов считают необходимым бойкотировать японские товары и услуги, 59,9% — призывают отказываться от покупки товаров из Японии, 12,2% — считают, что бойкот нужно прекратить, 15,9% — не видят смысла в отказе от японской продукции.

На вопрос о дальнейшем отказе от японской продукции, 41,9% респондентов ответили, что продолжат активно участвовать в бойкоте в будущем, 37,6% — будут участвовать в бойкоте, но не так активно, как раньше, около 10% — не хотят больше участвовать в бойкоте.