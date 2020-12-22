Москва, , 15:37 — REGNUM Пиротехнические средства опасны возможностью получения травм при их неправильном использовании. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов.

«Пиротехнические изделия, на самом деле, очень опасны. И очень часто при их неправильном использовании возникают достаточно серьезные калечащие травмы, после которых люди остаются с дефектами, в первую очередь, это касается конечностей, зрения, лица, поэтому пиротехническими изделиями не должны пользоваться дети», — сказал Хисамов.

Он также попросил не допускать к запуску ракетниц и фейерверков наиболее выпивших и активных людей.

По словам Хисамова, запуском пиротехники должен заниматься наиболее трезвый и адекватный участник празднования.