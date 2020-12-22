Москва, , 15:37 — REGNUM Правительство России выделило Таджикистану $30 млн на строительстве и оснащение русскоязычных школ. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Средства вносятся в Евразийской фонд стабилизации и развития. Деньги в последующем направят на строительство школ в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. До конца 2020 года выделят $3 млн. Остальная часть будет перечислена в 2021 году.

Порядок перечисления средств согласует Министерство финансов России. Сведения об условиях финансировании и принятом решении правительству Таджикистана передаст МИД РФ.

Напомним, соглашение о строительстве русскоязычных школ в пяти городах Таджикистане подписано в апреле 2019 года. Каждая школа рассчитана на 1,2 тыс. учеников.