Ярославль, , 15:36 — REGNUM В Ярославле необычным образом отметили день энергетика, бронзового медведя, установленного в центре города, переодели в костюм энергетика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Памятник медведю в Ярославле МОТ «Золотое кольцо»

В Ярославле уже не в первых раз дополняют памятник символу города дополнительной деталью. На этот раз медведя превратили в профессионального энергетика.

«Сегодня памятник медведю является сотрудником территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2) — компании, которая уже много лет функционирует на территории региона. Благодаря труду работников ТГК-2 у нас всегда есть свет и тепло, даже в самые ненастные и холодные дни», — пояснила президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Инициативу туристической отрасли поддержали и сами энергетики, отпраздновавшие профессиональный праздник именно 22 декабря.

«22 декабря — является важной датой для всех нас! Желаю всем сопричастным новых профессиональных достижений, безаварийной работы, здоровья Вам и Вашим семьям. Пусть ваша энергия никогда не иссякает, давая возможность идти вперед, к новым открытиям и достижениям», заявил заместитель технического директора ПАО «ТГК-2» Сергей Федоров.

Как известно, день энергетика связан с исторической датой — 22 декабря 1920 года на Всероссийском съезде Советов был одобрен план электрификации ГОЭЛРО.

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