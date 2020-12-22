Минск, , 15:39 — REGNUM К концу 2021 — середине 2022 года в Белоруссии может появиться прототип вакцины от коронавирусной инфекции собственного производства. Об этом 22 декабря заявил журналистам по итогам совещания с президентом республики Александром Лукашенко председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, его слова приводит агентство БелТА.

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«Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года — середине 2022-го», — заявил он и добавил, что после этого будут проведены клинические и доклинические испытания данного препарата.

Также Гусаков рассказал, что в настоящее время работы проводятся на оборудовании, которое имеется в распоряжении белорусской Академии наук, однако в дальнейшем планируется создать для этого специализированную лабораторию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что каждый желающий житель страны получит доступ к вакцине от COVID-19.