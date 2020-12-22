Самара, , 15:35 — REGNUM Людям, ранее инфицированных коронавирусом, будут также предлагать вакцинироваться от COVID-19 в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщил главврач тольяттинской больницы № 5 Николай Ренц в своем обращении к жителям региона.

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По его словам, исследования показывают, что у людей, которые перенесли коронавирус в легкой форме, титр антител довольно быстро снижается и они входят в категорию людей, которым будет впоследствии предлагаться вакцинироваться от COVID-19. Это связано в тем, что легкая форма любой болезни не вызывает сильного ответа иммунитета и выработки антител.

Ренц также напомнил, что Минздрав РФ включил вакцинацию от COVID-19 для взрослых в перечень профилактических прививок.

Отмечается, что в настоящее время в регионе вакцинируют медицинских работников, работников образования и социальных работники. При этом вакцинация является добровольной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе не зафиксированы случаи аллергических реакций и системного воспаления у привитых от COVID-19 людей.

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