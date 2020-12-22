Калуга, , 15:40 — REGNUM Члены фракции «Единая Россия» в городской Думе Калуги поддерживают многолетнюю традицию чествовать наиболее возрастных партийцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской Городской Думы, 22 декабря глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с 88-м днём рождения Реину Сергеевну Андрееву и пожелал ей доброго здоровья на долгие годы, бодрости и оптимизма.

Глава Калуги Юрий Моисеев поздравил с 88-м днём рождения врача Реину Сергеевну Андрееву Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

В прошлом Реина Сергеевна — врач высшей категории. Окончила Бакинский медицинский институт и по распределению была направлена работать в Калугу. Трудилась педиатром в железнодорожной больнице до самой пенсии.

«Конечно, приятно получить поздравления в такой день, — поделилась впечатлениями именинница. — Очень важно осознавать, что обо мне помнят, до сих пор звонят из больницы, обращаются за советом», — сказала Реина Андреева.