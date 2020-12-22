Москва, , 15:26 — REGNUM Субъектам РФ предоставлены полномочия по тушению пожаров в границах муниципальных районов, в том числе на межселенной территории, за границами городских и сельских населенных пунктов. Соответствующий закон 22 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в законе закреплены понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», определения которых до настоящего времени отсутствовали.

Отметим, что новый порядок организации тушения пожаров не будет распространяться на земли лесного фонда, земли обороны и безопасности, на особо охраняемые природные территории.

Также в документе уточняются основания для проведения внеплановых проверок органами госпожнадзора в отношении органов местного самоуправления при введении органом государственной власти особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на повышение эффективности борьбы с пожарами, проект которого был разработан после пожаров в Забайкальском крае, Госдума РФ приняла в третьем чтении 9 декабря 2020 года.

Так, изменения устанавливают понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», определения которых до настоящее времени отсутствовали.