Ставрополь, , 15:14 — REGNUM Сильный снегопад прогнозируется в южной части Ставрополья 23 и 24 декабря. В этой связи в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили 22 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по краю.

«Днем и до конца суток 23 декабря и далее ночью и утром 24 декабря в южной части Ставропольского края местами ожидается очень сильный снег», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в эти дни существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Они могут быть связаны с повреждением линий связи и электропередачи, нарушением в работе систем жизнеобеспечения, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта.

Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям — снизить скорость езды и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений и обгонов.

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