Москва, , 15:13 — REGNUM Сладкая продукция будет мешать организму восстанавливаться после принятия алкогольных напитков. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Прежде всего, нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего, со сладкими какими-то продуктами. Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма — и продукты полураспада только задерживаются», — сказал Брюн.

По его словам, не рекомендуется также мешать алкоголь и газировку поскольку углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм.

Также Брюн посоветовал не засиживаться долго за новогодним столом в силу того, что обездвиженность лишь усиливает алкогольное опьянение.