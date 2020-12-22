Танга, Танзания, , 15:14 — REGNUM По меньшей мере 450 девочек из племени масаи в районе Хандени области Танга были спасены от проведения калечащих операций на женских половых органах. Об этом сообщает танзанийская газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, благотворительная организация Amref Health Africa Tanzania предложила им пройти альтернативный обряд посвящения без проведения процедуры обрезания в рамках проекта Stop FGM-Elimisha. Данный проект нацелен на просвещение сообществ о вреде процедуры женского обрезания, отмечают репортёры.

«В общей сложности 450 девушек прошли через альтернативный обряд посвящения, который сохраняет празднование момента перехода из девушки в женщину без прохождения обрезания и принудительного детского брака», — заявила Айша Бьянаку, руководитель проекта.

Она также отметила, что цель проекта состоит в том, чтобы искоренить практику обрезания и внедрять обряд посвящения с учетом всех традиционных верований и ритуалов.

«Мы против обрезания как сообщество масаи, и мы сможем способствовать прекращению этой практики. Я читал Библию, и ни одна строка там не пропагандирует это», — заявил Джозеф Мосека, пастор в округе Хандени.

В правительстве региона также выразили готовность оказывать содействие реализации проекта в регионе.