Москва, , 15:06 — REGNUM Любой лишний выходной день — это всегда удар по экономике. Только за один «застольный» период с 1 января по 10 января экономика России недополучает более 1 трлн рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию продуктов платформы «Рокет Ворк» Вячеслав Аскалепов.

«В частности, экономисты из РЭУ им Плеханова оценили каждый день простоя в 2019 году примерно в 300 млрд. рублей. За каждый из новогодних выходных в сумме российская экономика заплатила порядка 1,32 трлн рублей или 1,25% от общего объема ВВП.

При этом предложения сделать 31 декабря выходным звучат каждый год. А решение остается обычно за отдельным субъектом/компанией, которые самостоятельно оценивают свои силы: по карману ли им гулять 31 декабря или нет. Об общефедеральном выходном речи не идет.

Однако, наверное, все понимают, что на большинстве предприятий 31 декабря рабочим считается только формально — многие берут в этот день отпуск за свой счет, многие сокращают продолжительность рабочего дня, а кто-то начинает отмечать уже на работе. О поддержании высоких показателей производительности труда задумываются мало.

В случае, если делать последний день в году нерабочим, важно компенсировать потери, например, сократив количество праздничных дней, что поможет снизить нагрузку на экономику.

Что касается самозанятых, работать 31 декабря или нет, плательщики НПД могут решить сами, так как они, как правило, работают на себя. Если же они сотрудничают с компаниями, то выходной будет зависеть от их заказчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роструде пояснили, что работодатель вправе самостоятельно решить вопрос с предоставлением выходного дня своим работникам 31 декабря.

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