Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Северной столице отечественную вакцину от COVID-19 получили к настоящему времени всего 1035 человек, сообщили 22 декабря в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено», — отметили в ведомстве.

Сегодня в Санкт-Петербурге открыты 27 пунктов вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, разместившихся в районных поликлиниках на базе процедурных кабинетов.

Массовая вакцинация населения пока не начиналась, прививку получают медработники, сотрудники образовательных учреждений, также начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников.

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Как сообщало ИА REGNUM, до Нового года город планирует получить от Минздрава первую крупную партию вакцины — 100 тысяч доз.

«Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины», — заявил 21 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов.

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