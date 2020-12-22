Подгорица, , 15:03 — REGNUM Издание Dan сравнило статистику по смертности в Черногории за девять месяцев 2019 и 2020 года. Получилось, что, а 2019 году в период с января по конец сентября умер 5 041 человек, в то время как в 2020 году умерло на 58 человек меньше — 4983.

При этом, согласно официальной статистике, в Черногории в последние годы наблюдается рост смертности.

В 2019 году был зарегистрирован рекорд по количеству смертей. В частности, статистика показывает, что за последние десять лет наибольшее количество смертей за первые девять месяцев было зарегистрировано в 2019 году.

В 2018 году за первые девять месяцев этого года умерло 4798 граждан, в 2017 году — 4934, в 2016 году — 4629, в 2015 — 4566, 2014 г. — 4449, 2013 г. — 4398, 2112 — 4392, 2011 г. — 4290 и в 2010 г. количество умерших с января по сентябрь было самым низким за наблюдаемый период и составляло 4 047 смертей.